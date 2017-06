Sak i vé tro d’propté i fini souvan dé foi dan la mal propté. Moin lé paré pou paryé !

Nana in n’afèr mi méfyé é an toutan. Sé bann moun i di toultan, dizon i prèsh, pou la propté. Kisoi la propté dann zéléksyon, kisoi la propté dann marshé piblik, kisoi ankor lapropté dann bann z’afèr piblik konm privé épi dsi tout z’afèr la vi. La pa ké, moin, pèrsonèl mi prèsh pou tout kalité bann z’afèr la moral i kondane, mé mi pans dann tout z’afèr i vo myé fèr ké dir alor kozé, lé bon, mé sa i amenn pa loin. Kosa i fé pa avèk la boush ?

Sa lé vré, sanm pou moin, isi La Rényon, konm dann péi déor, konm in pé partou dann tout sirkonstans la vi. Sa lé vré an toutan... Sansa antansyon la katastrof ! Zot la vi laba dann La Frans gouvèrnman la désid fé in loi d’moralité é la mète in boug pou pilote sa : la pa manké ! Zord li la fine démisyoné é son pli gran sousi sé d’défann ali, défann son bann z’ami, défann ankor son prop parti lo modem pars i diré zot la pik dann la posh l’érop.

In détaye : lo boug, mésyé Bayrou, la fout in tapin I zenn marmaye pars té I rod vol z’afèr dann son posh an piblik. Kisa, si lo tiktak lé vré i sa fout ali pèrsonèl in klak ?

Mi pans zot la antann dann l’aktyalité lo l’ankète dsi la rout an mèr. Dopi lo komansman l’apré rabash anou na poin marshé pli prop ké sa, tout lé réglo, tout lé an ord é poitan bann z’ankétèr i sort Pari i ankète touzour é ofiramézir i aprann dé shoz la dsi. Pa dsi l’ordinatèr épi téléfone volé dann la kaz Didier Robert. Anfin, i paré la rotrouvé va fé koz ali é va oir kosa li nana pou dir.

Mi pans sa lé vré pou zéléjksyon i sort pasé pars d’apré sak i paré la loi dsi lo finansman bann z’éléksyon, in pé la pa aplik sa konm k’i fo. Mèm, si in pé, la min dsi lo kèr, i jir dsi z’ot prop l’onètté. Mé konm i di souvan :

Sak i di z’ot i vé tro la propté, i fini souvan dé foi dann la malpropté. Moin lé pré a paryé !