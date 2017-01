« Sak i vol in zèf i pé fé in bon z’omlète »

Mi sort antann sa dann la boush in komik sèryé apré atak lo léskrokri lo fran CFA. Lo vré provèrb zot i koné sé : sak i vol in zèf i vol in bèf. Mé lé pa si fasil ké sa pou pass di zèf o bèf. In zèf lé fasil pou kashyète, in bèf non ! In zèf lé posib demoun i pass dési, i rode pal o pou dann out tète, mé in bèf sa la pa lo mèm z’afèr. Madégaskar la-ba, kan ou i vol in bèf ou sé in dalao é l’armé i ézite pa pou règ out kont. Astèr mi koné pa si lé posib pou in volèr d’zèf pou vnir in volèr d’bèf : la pa dé pèrsone lo mèm kalib. Mé dizon tazantan lé posib pass d’inn a l’ot. An atandan plito ké fatig azot avèk mon bann kozman mi profèr ardi avèk zot sak moin la antann dann la boush in komik. Konm di l’ot, sa i manz pa dopi, i manz avèk dopi, i manz pa dori non pli, mé i pé manz avèk doroi. Alé ! Ni artrouv pli d’van sipétadyé !