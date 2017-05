« Sak lé bon pou zoi, lé bon pou kanar galman »

Mi pans sak la di sa an promyé l’avé poin in l’élvaz modèrn avèk bann z’animo bien séparé inn par raport a l’ot : kanar son koté, zoi son koté, poul dann son park,… donk li dové an avoir in l’élvaz z’animo pèlmélé. Donk tout z’animo té i manz mèm manzé : manzé lo rès, mayi an grin, zèrb batu pétète in pé tourto, do pin rasi tranpé dann l’o. L’èrla, lo bann zanimo i débrouye azot konm zot i gingn. Sak lé riskab sé lo pli fèb li manz pa é i fo tazantan lo l’élvèr li vien sokour sak lé z’ot i donn pa pèrmisyon manzé. Sa lé in pé konm dan la sosyété ! Tout fason, dann in kad konmsa, sak lo kozman i di i rès vré. Mé astèr, kèl moralité ni tir la dan ? Sirman ké toulmoun i doizète trété parèy. Si mi tronp pa, sa l’égalité, sa mi pans. Alé ! Mi lèss azot kass z’ot koko la dsi é ni artrouv pli d’van, sipétadyé.