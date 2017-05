Sak lé pa kontan, li na ka pran konstan

Matant Zélida la ékrir Justin :

Mon shèr nové, mon spès salté, rouj-de-fon dovan l’étèrnité, mi mazine ou i doizète kontan Marine Lepen la pa ranport lo zéléksyon. Konm in pé i di déza, sé lo klone Fransoi Hollande donk sa sé in n’afèr i doi pa fé plézir azot sa vi ké si zot nana la mémoir, mi pans zot la pa obliy koman lo prézidan la roul azot dann la farine. Mi vé parl lo diskour Sin-Lui kan Hollande la promète azot tout éplis ankor. Sha shodé, konm i di, la mèm pèr l’o fré. Tok ! Pran sa pou toué !

Justin la fé pou répons :

Mon vyé matant i koz touzour la boush rouvèr si mi konpran aou bien, i diré nout parti i sort vann son am grandyab, poitan nou la bien di dézyèm tour, ni vé arienk in n’afèr, sé fèr baraz lo fron nasyonal. Lo rézilta lé la, é ni sar pa pli loin ké sa. Nou la pa vann nout am pèrsone é sak nou la di, nou la réspèk parol. Sèl z’afèr sé k’i fo pa in pé i fé dir anou dé shoz ké nou la pa di.

Tout fason, konm moin la fine ékri, dann tout sak ni fé ni défann l’intéré La Rényon é l’intéré lo pèp rényoné. Nou nana sifizaman problèm isi shé nou san alé vann nout l’am avèk pèrsone. Dé foi nou la mèm di : « Nout kandidsa sé La Rényon » é moin lé sir sa la paf é plézir in pé. Mé poitan, d’apré zot, kèl sé lo rol in parti rényoné ? Kèl sélo rol in parti kominis rényoné ? In rol dann nout libérasyon sosyal é in rol dann la défans nout l’idantité rényonèz .ala lé dé shoz nout parti la touzour vouli fèr avansé.

Alor, sak lé pa kontan, li pran konstan mé mi pans pa sa in n’afèr i sava shanjé. Tok ! Pran sa pou ou !