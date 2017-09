« Sak lo sinp la planté, lo saz i déplant pa ! »

Dann nout lang kréol lo mo « sinp » sa nana son sans, dizon na mèm plizyèr sans. I di pa in manzé « sinp », in tizane « sinp », sansa ankor in moun « sinp ». I pé di osi in n’afèr sinp pou konprann. I di galman in moun sinp kan li lé pa tro instruyé. I pé di osi sa kant lo moun la pa kass lo kate pate in kanar… Alon méfyé ! Pars la pa pars in moun lé pa doktèr li koné pa in bon tizane. La pa pars li la pa tro aprann dann liv li konétra pa dann kèl dégré d’line i fo plant in brède, sansa in mayi. Alon méfyé osi, pars nana d’moun si tèlman orgéyé ké zot i pans zot tousèl i koné é sak lété avan zot i koné pa arien. Poitan isi dsi la tèr nana in vérité sansa plizyèr vérité, in rézon sansa plizyèr rézon. Alé ! Mi lèss azot réfléshi ma dsi é ni artrouv pli d’van sipétadyé.