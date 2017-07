« Sak na toupé i pé tout avèk in pé »

Ala in kozman i kol pa tro avèk santiman kréol rényoné. Pars in bon pé rant nou, si ni yinbou, ni sèye pass ni vi ni koni. Ni vi, ni koni ? Oui, mé la par timidité, non pli ké par modésti. Pars, sanm pou moin nou sé in bann modès orgéyé. Ni sèye pa fé romark anou, mé ni yèm pa k’i romark pa nou. Nou lé sévèr avèk sak i apèl bann matuvu é ni arprosh azot z’ot l’intérésan. Ni pé, an parlann zot di bann kozman konm moin la mark aou la. Pou nou, si in moun i débrouye bien son kari sé par toupé, pa par son kalité, ni par son kapasité. Nou sré zalou ? Pétète in pé, mé sirman la pa rokonète nout mérit dopi lontan sé pou sa la réisite, sanm pou nou, i aprosh in pé lo piston. Mi koné pa kosa zot i anpans mé si zot i fé travaye z’ot koko, moin lé sir zot i pé trouv l’ésplikasyon sak moin la mark a o la. Ni artrouv pli d’van sipétadyé.