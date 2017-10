« Sak néna l’èr, na poin lo tan ! »

Moin la antann in moun apré di : lo tan sa in n’afèr inportan sirtou kan ou lé an mank. Final de kont, mi pans sa lé vré. Oplis in n’afèr lé rar, oplis li lé présyeu. Ofiramézir ou i pansh l’ot koté, o firamézir ou i mank de tan. Lo tan pou fé sosi, lo tan pou fé sola, lo tan pou pa fé arien galman pars sa sé in n’afèr inportan : ropoz in pé l’éspri pou réfléshi, pou kalkilé é mi pans zot konm moin nou la bézoin lo tan konmsa. Lo tan lé présyeu, li lé rar, mé li la pa in marshandiz, pars ou i ashté pa li, ou i vann pa li non pli… Mi parl de sa sirtou kan ou i ariv lo bout out parkour. Pars si lété in marshandiz konm in n’ot bann roi, avèk bann milyonèr té riskab viv lontan, an touléka pli lontan ké nou. In tan lo morisyène lo pli vièye té in shagosienne ; i di galman lo pli vyé moun la Répiblik lé né Mayotte. Donk la pa d’moun rish ! L’èr-la, i fo ni kalkil pou kosa pou in pé lo fil la vi lé long é pou in pé li lé kourt. Ni pé, si ni vé, fé travaye nout tète la dsi é ni artrouv pli d’van sipétadyé