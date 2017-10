« Sak t’aou t’a moin, sak t’amoin t’a pa ou ! »

Koman zot i apèl sa zot ? In marshé pa égal, sa lé sir. Konm in pé n’oré di sa in marshé triké sansa konm i di dann la lang fransèz in marshé do « dupe ». Dizon li lé fé éksepré pou roul inn dan la farine. Pou kosa nana marshé konmsa ? Pars i pé dir, shakinn i défann son droi, mé i fo kroir, dan la vi, lé pa konmsa-an touléka, lé pa konmsa toultan. Nana in pé nana lo sans larj z’ot propriyété é sète-la i alonj lo bra ziska sète z’ot voizin. Boudikont l’égalité la pa in kalité partazé rant toulmoun. Pli pir, la règ zénéral sré plito l’inégalité - l’inzistis si zot i vé. Sa lé vré dann la sosyété an zénéral : oplis i kriy l’égalité, oplis nana l’inzistis. Sa lé vré galman dann la rolasyon rant dé pèrsone : i ariv azot fé plime azot par l’moun ? Alé ! Mi lèss azot réfléshi la dsi é ni artrouv pli d’van sipétadyé.