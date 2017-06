Sé an ba lo mir k’i oi lo mason !

Ala in n’afèr lé fète ! La Rényon nana sète dépité. Ni koné nonm azot, mèm nou la fine oir azot, é d’apré moin la pa in bann zéro la gos in shif. Mi pans zot sar dakor avèk moin pars la pa bézoin sort politéknik pou konprann sak mi di.

Astèr in késtyon : mi domann amoin si La Rényon lé sové avèk sa. D’apré sak mi antann dann radyo pèrkal nana demoun i kroi, sète moun bandé konmsa, i sava travaye pou La Rényon donk pèrmète anou d’ansort anou.

Moin lé pa si sir ké sa é nana, pou moin, in rézon prinsipal. Lékèl ?

Si lé vré, é mi kroi k’lé vré, nout péi La Rényon néna in gran lanspèk pou anpèsh ali avansé é lanspèk la i apèl lo néo kolonyalis. Si nout bann dépité i pé lite pyé z’a pyé kont lo néokolonyalis pétète i pé fé fèr anou dé pti pa. Sansa ni sa pèrd ankor lo tan. Pou kosa ?

Pars, moin lé pa sir lo sète dépité i partaz nout poinn vizé dsi la sityasion dann La Rényon é si zot i partaz pa sak mi apèl nout poinn vizé, mi oi pa zot sobate kont lanspèk moin la mark an o la… Mi di pa zot i travaye arpa, mi pans mèm zot va travaye in bonpé. Mé dann kèl sans ? Si la pa pou bate atèr lanspèk moin la mark an o la, donk lo néokolonyalis, ébin zot va travaye initil sof mon réspé, kansréti pou dévlop nout péi.

Si zot i partaz nout poinn vizé konm désèrtin i di an misoukant, é si zot i fé pa arien pou fé gingn lo zidé zot i partaz, dizon zot va travaye pou gingn zéléksyon mé pa pou fé gingn nout péi.

Ala pou kosa mi pans, zordi, La Rényon la pa fé in pa an avan, kan li la mète sète dépité anlèr… Kosa zot i di dann mon trou d’zorèy ? Zot i di, moin lé dann l’érèr ? Bin alor, mi èmré bien i prouv amoin moin lé dann l’érèr, pa avèk la blag, mé avèk l’aksyon.

Sé an ba d’ lo mir k’i oi lo mason.