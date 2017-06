« Sé done konfitir koshon »

Sa in drol kozman sa ! Dabor pars mi koné pa si koshon i yèm konfitir sansa si li yèm pa. Si li yèm sé fèr ali in bèl kado. Si li yèm pa, la pa in kado, sé in pinisyon konm kan ou i fé manz marmaye in n’afèr i shavir z’ot kèr… é fransh vérité, mi koné in bonpé d’moun i fé sa pou lo bien bann z’anfan (!!), sansa pou gingn lo jé d’pongn zot i angaj vinnkatrèr dsi vinnkat avèk z’ot zanfan. Astèr, ni arvir dsi nout kozman : la plipar d’tan kan i di sa sé kant i fé maryé in zoli fiy zoli manyèr avèk in vilin boug vilin manyèr… bonpé l’arzan. Mi pans i pé dir sa dann d’ot ka konm donn in gayar tablo in moun i oi pa klèr sansa i koné pa oir… Mé i paré lo gou lo koulèr sé in n’afèr i diskite pa solon désèrtin moun d’ot i di : « Néna lo bon gou avèk lo mové gou ». Alé ! Mi lèss azot fé travaye z’ot tète la dsi, si zot i vé, é ni artrouv pli d’van sipétadyé.