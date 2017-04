Sé kan la viktoir lé sir ké la tanir lé pa loin ! Listoir in tro mové rèv ! Listoir in rèv évéyé !

Zordi uit mé l’ané 2017. Yèr lété dézyèm tour zéléksyon prézidan La répiblik fransèz. In zéléksyon inpèrdab pou Emmanuel Makron vi ké in takon parti, in takon pèrsonalité, in bonpé d’moun bien la domann vote pou bar shomin Marine Lepen épi son fron nasyonal.

Inpèrdab pou vréman !

Mé poitan in zéléksyon pèrdi pou lo pti jene jan é gagné pou Marine Lepen. Bann politolog i vien inn apré l’ot dann télé, dann radyo, dann zoinal pou éspliké, éspliké, éspliké ankor in n’afèr inéksplikab. Konm lo rézilta lo référandome dsi la konstitisyon éropéene. Konm lo Brexit dann l’anglétèr, konm tout sak la poin z’ésplikasyon.

Poitan in bonpé la di i fo anbar la rout Marine Lepen mèm zot la fé vote Makron. Touléka zot la di i fo vote pou Makron, mé d’apré sak mi romark lo moun la pa fé konm zot téi vé.

Pou kosa lo moun la pa fé konm zot téi vé ?

Pars in bonpé ladan lé résponsab si d’moun lé zordi dann fon kanal. L’èrla bonpé pti kolon la di si sé demoun i vé amoinn tor i di sa, i fo pa mi fé konm zot la di. Myé k’sa mi fé lo kontrèr ! Zot la bien antann in pé apré di lo FN la pa frékantab : dann la boush lo FN nana konm in rolann rasis, in l’odèr zénofobi, in gou pou la blanshokrasi, in détéstasyon pou bann mizilman, bann juif é tutti quanti… Armète èk sa in proférans pou tout sak i partaz lo kouran intégris an parmi la rolizyon katolik. La di mé dsi la mazorité d’moun sa la pass konm lo dsi fèye sonz..

Marine la gagné pars désèrtin i trète bann bann klas popilèr par d’sou la zanm é zot na poin konplèks pou sa. zot la fé oir azot partou, zot la sab shanpagn avan lo tan, la kriy viktoir : la bank la kriy viktoir ! Kapitalis la kriy viktoir ! kolonyalis la kriy viktoir !

Sé kan la viktoitr lé sir lé la tanir lé pa loin : kapitol lé kosté koté la rosh tarpyène.