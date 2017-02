Sé la vi k’la fini par done anou rézon, la fini par done rézon nout parti

Matant Zélida la ékrir Justin :

Mon shèr nové, mon spès salté, rouj-de-fon dovan l’étèrnité, mi fini par konprann l’androi ou té i vé alé avèk tout out bann kozman ou i ékrir dann zournal dopi in bon koup do tan. Mi konpran tou lé zour, shak zour, banna la donn aou lé z’ord pou rolans la késtyonn l’otonomi. Ou i domann si moin nana in prèv ? Oui moin nana inn, é mi pans sé lo méyèr prèv k’i pé an avoir.kosa i lé ? Lé pa konpliké, moin la antann dann télé dann in konférans do prèss zot la anparl solman l’otonomi. Zournalis-la, la vi sa avèk son dé zyé, é la antann sa avèk son dé zorèy. Donk ou i vé, ou i vé pa, sé konmsa é pa otroman. Tok ! Pran sa pou toi.

Justin la fé pou répons :

Mon vyé matant k’i koz toultan la boush rouvèr, si mi suiv aou bien, la pa kan nout bann dirizan i koz ké ou i sa va shèrch la vérité dodan, sé dan la boush bann zournalis ké ou i pans trouv la vérité mèm si désèrtin dann la konfréri lé la arienk pou déform sak ni di épi, prézant blan pou noir, makaroni pou la bouji.

Dabor konm ou i koné bien, ni anparl la résponsabilité épi nout bann dirijan i di pa, apré lo tan la libèrté (1848), la vni lo tan l’égalité (1946) ala k’i ariv lo tan la résponsabilité. La résponsabilité pou prann pou nout z’intéré la résponsabilité pou dévlop nout péi san toush sak la loi départman fransé l’aport anou d’bon. Donk lo résponsabilité pou fé my é pou fé plis, pa ditou pou koup avèk la si lo bransh nou lé asiz dési.

Mon vyé matant i fo ou i trap sak ni di a la sours pa sak bann sharjèr d’lo i anons. I fo osi ou i ékout sak in bonpé i di é ou va konprann ti-lanp, ti-lanp la vi la fini par done anou rézon. Tok ! Pran sa pou ou !