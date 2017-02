« Sé lo soir k’i oi siou la pass in bon zourné. »

Souvan dé foi, ou i antan demoun i di : « A ! lo syèl lé bèl, mi sa pass in bon zourné ! ». Mé zot i koné la pa toultan konmsa. Mazine in kou ou i aprann dann koura la zourné la mortalité in famiy ! Mazine ankor ou i gingn out rolvé d’kont é ou na in mové sirpriz ! Alors ni konpran bien sé kan solèy la fine lav son pyé ké ni koné si nou la pass in bon zourné. Mé la pa solman vré pou la zourné ! In l’égzanp : ou i fé in l’antropriz é ou i pans ou la fé in bone afèr. Ou i pans, mé ou la pa sir. Pou koué ? Sé pars kan ou la fini ranpli lo kontra, ké la moné la fine fé kass-kou dann out posh ké ou i koné l’afèr té bone pou vréman. Alé ! Mi lès azot arfléshi é ni artrouv pli d’van sipétadyé.