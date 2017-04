Sé pa ké nou la tardé, sé plito lo bann kandida lo pyé !

Matant Zélida la ékrir Justin :

Mon shèr nové, mon spès salté, rouj de fon dovan l’étèrnité, fransh vérité mi konpran pa ousa zot i vé alé. Momandoné mi pansé zot té i anlav la min pou lo zéléksyon prézidan la répiblik é zot té i éspèr sirtou lèss l’oraz pasé san pèrd la plime pli k’i an fo. Astèr mi sort antann lo PCR i dmann pou vote pou Mélanchon. Akoz sa ? Pars son program i bote azot ?Si té sa zot noré di in pé plis dsi program kandida la, mé la pa lo ka. Donk, si mi tronp pa, sak i aral azot sé la sizyèm répiblik é konm èl i égzis pa ankor, mi oi pa kosa zot i sava fèr avèk in l’asanblé konstityant tiré o sor. Zot i koné koman i apèl in tikètak konmsa ? Sa I apèl fé lo do ron an aspéran lo bo tan I rovien. Mé, sanm pou moin, li la pa pou domin.Tok ! Pran sa pou toi.

Justin la fé pou répons :

Mon vyé matant k’i koz toultan la boush rouvèr, sak ou i di i étone pa moin. I étone pa moin oir aou déform bann pozisyon lo PCR vi ké sé sak ou i fé dopi lontan.

Matant, la pa nou l’otèr, si bann kandida la tard si tèlman pou fé konète z’ot poinn vizé é mèm si zot té kandida sansa non. Arzout èk sa kan banna la fé konète z’ot poinn vizé dsi bann péi l’outremèr zot la pa réponn vréman nout kouryé la késtyone azot. Kèl l’analiz zot i fé dsi lo néokolonyalis. Kèl solisyon zot i èmré pou nout bann péi l’outremèr. Koman zot i réponn nout domann in l’asanblé épi son pouvoir ranforsé ni réklam ! Koman i fé pou mète l’arzan dann nout fonn dévlopman ! Koman i ranfors lo pouvoir nout l’asanblé dézigné par lo sifraz inivèrsèl avèk la proporsyonèl !

Pou konplik ankor lo total, dan La Frans laba la fé in pèl mélaz dsi lo klima bann z’afèr. Donk pandan so tan la, lo tan i pass épi zot i donn pa in bon program pou vréman é nou, l’om sansa lo madam i intérès pa nou pou vréman, sé lo program i intérès anou. Konm lo program lété an poin l’intérogasyon domann vote pou iks sansa pou igrèk té i rovien a vote pou lo zoli sourir d’inn lo gayar kostar l’ot nana, lo montr i kout vinn sète mil éro. Akoz pa lo konkour la boté lé inn épi lé z’ot. Si vi konpran matant sa té in n’afèr i konsèrn pa nou.

Final de kont ni rotourn anou dsi nout z’intéré épi ni di koman fèr avans la koz lo pèp rényoné. Kisa i pé fèr avans so koz la é koman. Sé la ké ni di nou na in l’égzanp déyèr nou, sé l’asanblé konstituant la réini l’ané mil nèf san karant sis é sé so l’asanblé la la pèrmète anou an avoir la loi dis l’égalité konm Mélanchon i vé réini in l’asanblé konstituant ni kalkil ni pé fé valoir nout rézon dovan so l’asanblé la. Tok ! Pran sa pou ou.

Sa i anpèsh pan ou sèye mète d’akor la mazorité bann rényoné pou in bon solisyon pou lo pèp rényoné : in solisyon rényoné, trouvé par lo pèp rényoné, dann l’intéré lo pèp rényoné. Tok ! Pran sa pou ou !