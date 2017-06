Sé sa la macronisité ! Pyèj pou la gosh, kado pou la droite

Matant Zélida la ékrir Justin :

Mon shèr nové, mon spès salté, rouj de fon dovan l’étèrnité m’a dir aou in n’afèr : dopi kék zour moin lé a d’mandé si moin la pa apré makroniz amoin. Pou kosa ? Dabor, moin la di konm in bonpé lo mouvman mésyé Macron la ramas la plipar bann sosyalis épi bann santris bann z’anfan batar la droite. Dézyèm z’afèr mi èm bien lo fason li poz pyèz pou la gosh ? Li amors avèk in mézir i diré sé in mé zir d’gosh, épi déyèr li lans in skud, é in vré skud la droite. Sa i amontr li lé bien kapab fé son zimkana avèk l’éspri la trayizon bann roprézantan kisoi sak i apèl bann partnèr sosyo, kisoi sète bann fézèr d’lopignon. Ariv dsi in politik la droite, avèk kado d’gosh, kosa mi domann an plis ? Tok ! Pran sa pou toi !

Justin la fé pou répons :

Mon vyé matant k’i koz toultan la boush rouvèr moin té apré domandé kansa ou nora ékrir amoin in n’afèr konmsa ? Touléka, sak mi konstate sé ké, konm i di, oplis ou i shanj, oplis ou lé parèy.

Mi koné pa si ou sar kontan lo zour gouvèrnman va fé in nouvèl kalité prélèvman dsi out rotrète apré an avoir di li sava goumnat pti l’arzan la : lo pyèz konm ou i di ou mèm ! Ou i koné omoins i sava tir ankor inn tar dis bann rotrète ? Amoins ou i pans la pa vré é dann in ka konmsa mi pé dir aou, ou i pé kroir pèrnoèl si sa i fé plézir aou. Tout fason la pa in péshé !

Astèr pou bann makronis, lé vr néna avèk li in bnan sosyal libéral, sosyal avèk la boush, libéral avèk lo kèr. Arzout èk sa bann santris zanfan batar la droite. Arzout èk sa sak i vote pou mésyé Macron pars li la fé la poign avèk Trump, li lé né avèk in kiyèr an or dan la boush, épi li lé jenn é li fé lo jenn. Tok ! Pran sa pou ou.