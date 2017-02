Shak foi k’ mi rouv mon boush nana in kouyon k’i parl !

Zot I koné dann la vi an parmi, néna toujour inn-dé kasèr lé kui é nana osi désèrtin tèt de turk : lo moun la pa moiyin di arien san k’i kass ali ti-boi. Donk mi ansouvien in ga, li lété pyon-sirvéyan si zot i vé é li l’avé pa moiyin fé réspèkt ali, pars son bann kozman souvan dé foi té i rotourn kont li. Sé konmsa ké bann z’élèv l’avé done ali la patèrnité dsi lo kozman moin la mark an-o la.

Mardi midi, moin té apré rogard télé épi toudinkou in moun la kozé é toutsuit moin la pans lo kozman mi di azot. Lo moun sé Virapoullé é li la koz dsi l’atak rokin. Sa l’ariv dann komine li lé mèr donk té normal l’apèl ali pou donn son santiman, fé son komantèr. Li la komans par di dé shoz téi kass pa lo kat pate in kanar, lé vré, mé l’été pa si tèlman bète ké sa. Mé toudinkou, konm d’abitid, li ma pète in kab é ala ké li la mète a di n’inport de koi dsi bann syantifik.

Pou li zot i élèv, zot i grandi, zot i angrès bann rokin. Kisa zot i lé ? Bann psedo-syantifik. Moin pèrsonèl mi koné pa pèrsone i angrès bann rokin, sof sak i zète z’ot déshé dan la mèr mé la pa bann syantifik i jète déshé dan la mèr. Mé, pou Virapoullé, si mi konpran bien, bann syantifik la fote, si rokin l’atak demoun dann l’anboushire la rivyèr di ma. Non bann psedo ! I fé plézir antann in moun trète banna de psedo sirtou in moun la viv dann l’oré dé boi bann gouvèrnman.

Moin pèrsonèlman moin ana in kritik par raport sak lété bien plasé é la pa fé arien pou fé dévlop la konésans syantifik isi La Rényon, pou mète plis rényoné dann shomin la konésans, pou dévlop l’indistri la konésans. L’èr-la, lé bien vré, snana désèrtin é a komansé par Virapoullé, kan zot i rouv la boush nana touzour in kouyon k’i parl é sé zot : fransh vérité !