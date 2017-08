« Shak foi mi parl na in kouyon i koz ! »

Mi pans la pa in kozman konm mi nonm d’abitid. Dizon, sa plito in blag. Oui, in blag moin la antann promyé foi dann tan moin téi sava lisé Sin-Dni. Par l’fète, zot i koné an parmi bann amontrèr nana in pé sé in bann vré kloun : la pa pars zot i koné moins ké lé z’ot, la pa non pli pars zot i pran sa konm tik-tak pédagozik pou amenn bann marmaye pou ékout azot. Pars in kozman konmsa i pé fé rir, é i pé osi fé divag ankor plis l’éspri bann marmaye dann tout diréksyon. Dann tan téi di di pa : « Kriké ! Kraké » pou ratrap majinasyon bann marmaye kan li lé an mouvman. Domaz ! Tro domaz ! Mi lèss azot kass z’ot koko la dsi é ni artrouv pli d’van sipétadyé.