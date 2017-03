« Shak zoizo i profèr son ni ! »

Sans prop la pa difisil pou konprann. Kan ou la fine gingn l’okazyon agard in pé lo ni zoizo ou i fé la romark lo ni moino, la pa konm ni kardinal. Bèk roz nana son prop manyèr pou fé son ni é la pa parèy sète kaye-kav kav si zot i vé - sansa pizon ramyé, sansa ankor tortrèl, é si, é sa, é si é sa. Mèm si in l’androi nana in bonpé lo ni, li trouv la syène pèrsonèl é li sava pa ravaz sète lé zot. Sans figiré ? Shakinn i profèr son shé soi. Nou lé bien dakor la dsi ? Mé antansyon nana osi zoizo parazit : li sar ponn dann ni lé zot, é mèm li rode lo zoizo sak va bien kouv son zèf, é sak va fé bien grandi son pti… Final de kont, lé konm dan la vi : shakinn i profèr son shé soi, shakinn i protèz son ni, mé nana bann frodèr maryaz, sansa frodèr l’amour, i koné bien fé la manèv pou gingn la rantré épi pou fé partir ali, arvoir pyèr, tak baro. Alé ! Ni artrouv pli d’van sipétadyé.