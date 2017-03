« Shakinn i pran son l’èz, solon son kouvèrtir »

Pou sak i koné pa kosa sa i lé, ébin sa in provèrb l’Almagn é konm mi di shak foi in provèrb nana in sans prop épi in sans figiré. Sans prop : Koman ou i mète aou dsou kouvèrtir ? Si lé in pé pti ou i pé zis rakokiyé. Si lé pli gran ou i kouvèr aou an gran, é ou i pé mèm roul aou d’dan. Sak mi di la, i kass pa lo kat pate in kanar ! Sans figiré astèr : ou i fé sak ou i pé suivan out moiyin. Si ou nana lo zyé pli gran k’lo vant ou i sava pa manz tout sak ou i mète dann out z’asyèt é ou i sava pou gaspiyé. In n’ot légzanp : i fo ou i dépans solon out moiyin, pars si ou i dépans plis sak ou i pé, mi promé aou ou i sava z’ète anm...nuiyé. Alé ! Mi lèss azot kass z’ot koko la dsi, é ni artrouv pli d’van sipétadyé.