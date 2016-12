Shakinn rant nou nana in don pou grandi ali, dévlop ali, vni pli for, pli méyèr

Moin lé sir moin la fine rakont zistoir-la, mé mi koné pa, ozis, si zot i ansouvien. Pars na dé z’afèr lé inportan, lé mèm kapital pou in pé é i kont pa pou lé z’ot. Mé, mi pans si zistoir-la la rès gravé dann mon tèt apré tan d’zané ké sa la éspasé, mi pans sa lé inportan pou moin. Mi kroi osi zot i pé tir in léson la-dan pou zot galman.

Figir azot, na in paké d’zané in bon dalon la fé vnir amoin pou amontr kréol rényoné l’inivèrsité é kan moin l’arivé moin la trouv in bann moun sak téi amontr zaponé, shinoi, tamoul, la lang bann z’arab… sé dir azot si moin té i san amoin faye koté banna… é ala ké li domann tout la bann kèl sé z’ot méyèr talan sak i rann azot pli fyèr, pli kontan.

Inn la di li lé antrénèr foutbalpou ti-marmye. L’ot la di li élèv bann z’abèye. In n’ot la di li fé désin fèy banbou avèk l’ank do Chine. Na inn ankor la di li koné fé lo kaligrafi shinoiz. Inn ankor la di li ékri bann poèm dis vèr. Kan l’ariv mon tour li la di, mi rakont zistoir Ti-Zan, épi d’ot ankor. Pou son par, li la di, li la fé lo tour d’lil pou ramas zistoir in bon pé d’zané.

Aprésa li la anshèv de dir, shakinn dsi la tèr néna son prop talan é sé in n’afèr ké li doi prann o sèryé. An pliské sa, li la di galman, i fo prann son talan konm in don la natir, sansa la kiltir, é i fo pa abès talan-la. Mi doi dir, son bann parol-la, moin la tourn sa sépa konbien foi dann mon tète, a domandé si sak lo ga téi di lété sèryé sansa pa si tèlman ké sa.

Pou finir, moin la pans, dann mon kèr mèm sak profésèr-la téi di, i pé z’ète in bon n’afèr pou tout sak la gingn in don kisoi par la natir, kisoi par son kiltir-in talan sa i domann arienk pou li dévlopé, vni pli for, pli méyèr.