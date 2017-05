Shakinn rant nou nana kat madam

L’avé inn foi dann péi-la in roi bien rish épi bien for késtyonn l’armé. Li l’avé, konm lo droi lontan dann péi-la téi pèrmète ali kat fam. Li té i yèm plis lo katriyèm é li téi done aèl, shak instan, pou in oui pou in non, zoli zoli kado. Li téi yèm osi lo troizyèm é li té i fé tout pou goumant son pla.. Li té i yèm in pé la dézyèm pars sé avèk èl li té i sava an vizit dann péi déor. La promyèr, li té i yèm pa bokou, li téi fé kaziman pa in kont sanm èm mèm si èl té i okip pou oir si lo roi té i mank pa arien.

In zour, lo roi la tonm malad é bann gran médsin épi bann gran dovinèr la rann ali vizite pou tonm d’akor dsi in poinn vizé : lo roi téi sava mor é l’avé poin arien pou fé kont sa. Lo roi l’apèl son katriyèm fam épi li la di : « La mor i apèl amoin é mi domann aou si ou i vé akonpagn amoin ziska mon dèrnyé soupir vi ké ou sé, rant mon kat fam, sak moin mi yèm lo plis ? ». Lo katriyèm fam la pa réponn arien, èl la solman dévir son talon. Lo roi la fé vnir lo troizyèm fam pou di la mèm shoz ké tanto-la, mé la fam la réponn ali, « la vi lé tro bèl pou moin suiv aou, é moin na dan l’idé armaryé avèk in n’ot roi, pli rish é pli émab ké ou. L’èrla, lo roi la fé vnir lo dézyèm fam té i sava avèk li dann bann péi étranj. Lo fam la réponn ali : « So foi isi mi arète la, mi pé pa arien pou ou é ou, néna ka débarbote aou tousèl. ». Sé l’èr lo roi la antann in voi li té i rapèl pi bien. L’été sète son promyé fam. El té i di konmsa : « Moin lé dakor pou akonpagn aou ziska ousa ou i vé amenn amoin avèk ou. ». Lo roi la bien argrété pa an avoir okip aèl in pé myé ké sa dann son vi dsi la tèr, pars lé sir, èl téi yèm ali pou vréman.

Aprésa lé shoz la suiv z’ot shomin konm lé normal dann in ka konmsa. Lo promyé fam la suiv lo roi ziska l’androi li té i vé amenn aèl é lé z’ot la kontinyé lo déstin zot l’avé majiné.

La moral dann tousala, d’apré la lézann péi Tibé, sé ké nout tout nana kat fam.

Lo katryèm sé nout kor : ni okip ali lo myé ké ni pé, mé kan i ariv l’èr lo gran voiyaz ni pé pi fé arien pou li, é li pé pi arien pou nou. Shakinn i sava son koté. Lo troizyèm sé nout bien é ni pass nout tan a bien okip ali mé dann gran voiyaz kont pa dsi li pou suiv anou. Li rès déyèr é li lès d’ot pou fé ali la kour. Lo dézyèm sé nout rolasyon avèk demoun mé sa osi kont pa dsi pou akonpagn anou l’ot koté la vi. Lo promyèr sé nout konsyans : èl tousèl i suiv anou dan la vi konm dann l’ot koté. Ni okip pa d’èl asé souvan é souvan dé foi ni fé fèrm ali son boush pou fé nout kat fantézi.

Mi donn azot, léktèr zournal Témoignages, la tradiksyon an kréol rényoné in lézann péi Tibé pars mi koné z’ot poin for sé z’ot konsyans é mi souète zot va ranfors aèl ankor é touzour, pars finalman sé sa nout prinsipal l’ésans dan la vi.

NB In lézann moin la lir an fransé-mon lang de tète - é moin la mète an kréol rényoné-mon lang dé kèr. Mandéla té i di pa ; kan ou i parl avèk in moun dann in lang étranj li konpran, ou i koz avèk son tète, mé kan ou i koz avèk li dann son lang, ou i koz avèk son, kèr. Mi yèm bien la tète, mé lo kèr mi rafol.