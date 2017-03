« Shap dann poilon pou tonm dann fé »…

Alala in kozman i lèss pa ou la shans pou pass par maye. Dann tout lang néna kozman konmsa : « tonb dopi karib ziska Sila », sa i vé dir ou i évite in kap pou out bato tanpone avèk l’ot. Dann lang kréol rényoné nana osi : « Sort dan la mèrsd poyu tonm dan la taye. »... Souvan dé foi la vi lé konmsa, na dé danzé i ménas aou é si ou i évite inn, ou i tonm dan l’ot. Pou koué désèrtinn foi lé konmsa, Mi soré dira ou, mé konm di lo kont sa sé lo déstin. Moin na in dalon i di konmsa : si sé out déstin, ou i pé pa évité, é si ou i pé pa évité ébin i fo ankésé. Fasil pou dir ! Pa fasil pou fèr ! Alé, mi lèss azot kass z’ot koko la dsi é ni artrouv pli d’van sipétadyé.