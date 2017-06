Shé bann moun la, i koz pa mésyé, i koz pa… i kont !

Yèr mi ékout radio é mi aprann nana kat minis la fine pliye palto alé oir na mèm poin in moi gouvèrnman lé anplas… é la pa bann minis travaye fini, bann gro minis sak i okip bann post régalien konm i di sa : la zistis, l’armé, z’afèr éropéène, la koézyon lo téritoir. Par l’fète zot i koné l’ot mo pou lo ministère ? Sé lo port fèy ! Sa in n’afèr i invant pa sa !

Mé pou kosa zot i démisyone ? Lo ra dann fromaz i démisyone pa li, li manz a fèr pète son boujaron. Alor kosa l’ariv azot ? La pèr gran baro ? Mi koné pa o zis, mé sak lé vré sé ké zot la baré… Astèr, nana in nouvo gouvèrnman. Bon pou sa mèm ! Mé moin lé sir zot néna kamard kamaron in pé partou é sa i sava difiz azot dann zournal ziskatan zot i pliy palto zot tour... Mé pou kosa i ariv in n’afèr konmsa ?

In kamard la tète fromaz la di avèk moin nana tro bon règlomann loi dann la frans. Bann fransé lé for késtyonn loi : an parlan konm poul, zot i ponn san z’arété. Orozman nana in bonpé loi i aplik pa pars lo dégré pou l’aplikasyon la pankor sorti. In bonpé loi sé bann loi mor né sa ! Mé kant mèm mi pans bann fransé lé shanpyon di mond késtyonn loi.

In sèl z’afèr é lé bien rogrétan, zot i yèm pa aplik la loi pars dann fon z’ot kèr néna tozour in Robin dé Boi lé an vèye. Zot sé bann shanpion lo kontournmann loi ! Sito i vote in loi, z’ot léspri i travaye a mor pou kalkil lo moiyin pou moiyéné pou kontourn la loi la. Mèm ké zot néna l’avoka éspésyalizé pou ède azot fé sa é mi asir azot bann l’avoka la, sa i mor graé sa la plipar d’tan.

Mé boudikont la pa la l’ésansyèl dann in sosyété kapitalis mondyalizé. L’ésansyèl sé ké lo zintéré bann kapitalis lé bien gardé é si mi rogard bien mi pans so kou isi z’ot z’intéré sar bien gardé. Tanpir si tazantan in minis i sote ! In minis sé in fizib é in fizib li sote avan dofé i déklar dan la kaz.

Konm J. Brel té i shant dann son shanson « Ces Gens la » : i fo ou i di aou bien mésyé, shé so bann moun la i koz pa mésyé, i koz pa… i kont.