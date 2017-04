Yèr moin la fine parl sa, mé pou son sans prop : dsi lo késtyonn shien, késtyonn aboiye, épi késtyonn mord. Mé zordi mi vé sèye oir in pé lo sans figiré i déboush la plipar d’tan dsi in moralité konm zot i koné. Lé konmsa, lé pa konmsa ? Sé sak ni pé sèye oir… Pou komansé ni pé oir in késtyonn ménas : zot i koné nana demoun i ménas tor an travèr. Si ou i ékout azot zot i tyé sète zot i blès katorz mé la plipar d’tan sa lé konm in l’intimidasyon. Dann la guèr i diré « in disyazion ». I pé ménas fé in prosé, i pé ménas déklansh in guèr, i pé ménas ankor dévoil in vérité i fo pa dévoilé. Sé lo ménasé d’aprésyé si lo ménas lé sèryé sansa si li lé pa. Si li lé pa, kas pa la tète, é aplik nout provèrb an o la ! Mé si lé sèryé i fo méfyé. Alé ! Mi lèss azot aprésyé lo z’afèr par zot mèm é ni artrouv pli d’van sipétadyé.