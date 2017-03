« Shien i anboiye i mord pa ! »

Moin la touzour antann in kozman konmsa, mé mi soré pa dir si lé vré pou vréman. Mé mi konpran lo sans figiré kozman-la, pars pou konprann lo sans prop konm mi di souvan la pa bézoin sort santral sansa politéknik. Mèm in moun la parti l’ékol dovan la port i pé konprann in n’afèr konmsa ! Astèr lo sans figiré sé pou dir la pa bézoin z’ète krintif dovan in ménas, pars lo ménasèr, souvan dé foi i pass pa a l’akt. Mé alon mé fyé kant mèm pars pou moin, sa la pa in loi inivèrsèl. Lo myé sé d’konète lo pasé lo ménasèr, pou savoir si li pé pass a l’akt sansa non. Lo kontrèr sé : « Méfyé lo k’i dor ! », mé nou va anparl de sa in n’ot foi é ni artrouv pli d’van sipétadyé.