« Shien i anboiye i mord pa ! »

Mi pans sa in kozman ni koné bien pars ni antann bien souvan anploiye kozman la. Vré ? Pa vré ? Mi koné pa, san pour san, mé kan mi kroiz in shien, ké li l’apré irlé sansa grogné avèk lo poil drésé dsi son bar d’kolé, mi doi dir azot mi méfyé. Pétète a tor, mé mi méfyé kant mèm. In pé i di sé pars li na pèr, mé konm nout dé lo shien ni koz pa mèm lang moin lé bien an difikilté pou trouv la vérité dann sète afèr la. Lé vré ké désèrtin shien lé trète é kan ou i pans i sa pa fé aou arien sé l’èr ké son dé kro la fine pik dann out molé. Sé sak in zour l’ariv amoin dann l’alé in moun é l’èrla lo madam la roprosh son pti fiy, in pti bout moun, touzis sinkan pars èl la pa fé antansyon. Moin la trouv sa in pé bizar, mé san plis. Alé ! mi lèss azot réfléshi la dsi é ni artrov pli d’van sipétadyé.