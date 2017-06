L’èr zot va lir modékri la, moin lé sir zot i koné déza lo rézilta zéléksyon donk avèk kèl sos zot i sava pou ète manzé. Sansa pétète zot la fine ariv dann shomin pou dir zot lé pa dakor avèk la kass sosyal. Pars lo l’anzé lo zéléksyon dimansh lété sa.

Kass lo kode travaye, kass pa lo kode travaye ? Rogoumant la CSG, rogoumant pa la CSG ? Grosi lo pla bann kapitalis, grosi pa lo pla bann kapitalis ? Donn l’inprésyon i moraliz la vi piblik, donn pa l’in présyon k’i fé sa ? Trang lo libèrté k’i rès anou, pa trang ali ? Final de kont : amontr lo shien pou vèye sosis, amontr pa lo shien pou vèy sosis !

Mi antan dir é mi arvann konm moin l’ashté. Donk i paré an parmi bann dépité nora in bon kantité kasrol. Mèm, moin la vi in désin intérésan téi amontr la shanm dépité avèk 577 kastrol dsi 577 plas asiz.. kosa zot i souf dan mon zorèy ? Zot i di amoin de toutan sa lé konmsa ? Zot i di amoin galman sé la parti d’an o d’la sosyété lé konmsa épi sé so parti d’an o k’la sote dsi l’okazyon pou okip lo bann plas.

Romark, d’apré sak i di « la natir nana orèr lo vide » é kan nana lo vide li ranpli. kisa la di sa, in gran savan bien sir, mé nana in kantité tète vid dsi la tèr é koman i ran pli sa ? Avèk la kouyonis sanm pou moin… Sé sak bann manipilatèr la bien fine konprann é sirtou sak dopi z’ot kofor i manipil bann mani pilatèr. Zot i pans mi oi lé shoz konm lé pa ? zot i pans mi oi pa la vi an roz ? Kan lété an roz lété déza konmsa ! Zot i pans in zour l’intélizans va pran lo pouvoir. Mi pans konm zot mé lé pétète pa pou so foi isi.

Alé ! Alon marshé ! Alon shant lo shifon rouj an kréol si posib ! Alon shant l’internasyonal. Konm nout bann z’ansète téi di : shomin Granboi sa lé long , ti pa ti pa n’arivé.