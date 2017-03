Si bate lo zyé, in pé i tir malol : sak i avans pa i rokil

Mi koné pa si demoun i pé rogard long-vi a l’anvèr, mé si lé posib olèrk grosi lo z’afèr ou i obsèrv, ou i rann ali pli pti, donk ou i oi ali pli mal ankor ké si ou na poin long-vi. Kosa i fé dir amoin in n’afèr konmsa ? Sinploman ké la manyèr bann gouvèrnman droit-konm gosh i oi nou, sa la pa lo bon fason. In légzanp ? Lo prozé lisansyé désan sinkant pèrsone dann CHU, alé oir si ni konpran bien lé shoz nora plito bézoin anboshé ké dégrésé.

Zot i souvien sirman lo séga lété bézoin fèr pou konstrui in sant ospitalyé dan l’ouès alé oir l’avé bien bézoin, mé dopi Pari, gouvèrnman té i oi pa sa. In n’ot ll’ébzanp lo CHU li-mèm. La tardé, la tardé pou fé sa é Paul Vergès té blizé rouv lo zyé lo gouvèrnman dsi la popilasyon té intérésé par lo CHU : pa arienk bann rényoné, mé anplis tout bann péi sid-ouès le loséan indien konm Madégaskar, Komor, l’il Moris épi son bann dépandans é an alan pli loin in takon péi l’Afrik. Momandoné banna la konprann té pa in CHU pou in milyonn moun, mé pou plizyèr dizène milyonn pèrsone dann nout réjyon. L’èr-la la désid fé ! La trinn lo pyé, mé zordi la komans lo batiman.

Zordi ni artonm parèy, kan i rogard La Rényon i oi in milyonn moun, mé i obli Moris, i obli ankor Madébgaskar avèk près vinn-sink milionn moun é domi sinkant, i obli ankot Kénya, Tanzanie épi d’ot péi ankor. Donk di amoin si zot i vé nana in défisit dann l’ésploitasyon lo CHU, moin lé pré pou kroir azot, mé si zot i tienbo pa kont l’avnir la santé dann sid-ouès l’odéan indien, l’èrla mi pans i vo myé arète agard a l’anvèr dann long-vi é arète oir anou épi nout réjyon konm zot i rogard zordi ankor pars si ni prépar pa l’avnir na in pé i prépar zot. Si tèlman nou va révèy in matin La Shine sansa in n’ot gran péi nora fine kontrui bann gran l’opital kisoi Moris, kisoi Madégaskar, kisoi bannzil Komor é sar tro tar pou nou.

Si ni bate lo zyé in pé i tir malol é la vi lé touzour konmsa. Sak i avans pa i rokil malorozman.