Si i vé kozé ? Alon kozé ! Amoins k’in pé nana par an dsou in plan an misouk !

Matant zélida la ékrir Justin :

Mon shèr nové, mon spès salté, rouj-de-fon dovan l’étèrnité, figir aou mi sort lir ankor in kou dann témoignages in l’atak an règl kont Igète Bélo. Pou kosa ? Pars, sanm pou zot, sé madam-la ké la fé pèrd Paul Vergès dann z’éléksyon réjyonal l’ané 2010. Konm èl la fé pèrd Paul Vergès, sé èl la mète an plas Didier Robert épi sé akoz de sa ké Air-austral la na bèk dann in vois an isi é ké bann travayèr lé riskab anpèrd dé plime dann l’istoir. Lé drol sète afèr-la, mé par l’fète mi pans pa k’i pé rékonsilyé, si shak foi k’i bite ansanm sé pou rapèl lo bann dézagréman l’avé dann lo pasé. Tok ! Pran sa pou toi !

Justin la fé pou répons :

Mon vyé matant k’i koz touzour la boush rouvèr, mi antann aou bien mé konm d’abitid ou na out manyèr pèrsonèl pou prézant lé shoz. La pa par mank l’intélizans mé konm i di souvan dé foi, ou i fé lo bourik pou gingn in sipléman la paye - fèr l’ane pou an avoir lo foin.

Mé pou arvnir dsi la késtyonn rékonsilyasion, moin mi diré aou sé dé shoz k’i fé pa konmsa. I fo konète si ou i pans ankor parèy sansa non, si ou i aviz lo mèm bi sansa si ou i viz pa lo mèm bi, si ou lé dakor sansa si ou lé pa dakor dann out program politik.

Pou konète si ou lé dakor dsi in program i fo diskité, mé diskite avèk kosa ? Parti kominis nana in program ké li romète a-jour lo pli souvan posib, mé sak la kite lo parti sé konm k’i diré, pou désèrtin, zot na pi d’program ditou. Paul Vergès té i di souvan lo dézakor rant li épi d’ot lété politik. Donk si lé vré, i fo diskite dsi lo dézakor politik.

Lo PCR, pou son par, i vé prézant son program pou diskité. Si mi tronp pa, sa lété dann in apèl Elie Hoareau, lo prézidan. Alor si i vé diskité, alon diskité ! Si i vé kozé, alon kozé, mé la pa bézoin di z’afèr konmsa dsi nou-amoins k’in pé l’avé in plan kashyété. In plan an misouk.