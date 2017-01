« Si in gazèl la bien soif, la pa bézoin li sar d’mann dolo avèk lion. »

Zot i koné la soif sa in n’afèr lé pa agréab : boush sèk, gorz sèk, saliv sèk, ou la ziska pèr anval out lang. Ou lé malèz, sa lé sir ! Arzout èk sa nout kor la bézoin son doz dolo pou li fonksyone konm k’i fo. Dakor ou la soif ! Dakor dolo i mank aou ! Mé sak lé vré osi si ou sé in gazèl lé pa nésèsèr alé domann lion kansréti in pti gine dolo. Pars lion, li oi son bézoin manzé avan tout é sak lé riskab ariv lo gazèl, la pa arienk dann fime i oi sa. Sa sé lo sans prop, mé lo sansa figiré ? La moral dann l’istoir ? é bien sinp, i di aou konmsa, sort pa dann in danzé pou alé dann in pli gran. Ou lé bien riskab rogrété. Alé ! An atandan zot i fé travay z’ot koko, ni artrouv pli d’van sipétadyé.