« Si in zanimo i di aou, li gingn kozé, sirman li l’apré manti… Pétète li manti pa. »

Kozman-la, pou son promyé morso, sa in kozman demoun l’Afrik. Dézyèm bout sé moin la razouté… Konm zot i konpran sa sé in kozman bizar : dizon in kozman absird. Pou koué li lé absird ? Pars dizon li la poin lo sans par li mèm. Mi souvien in gran komik fransé, té i apèl Rémon Devos, téi manyé so kalité d’komik la, dann son diskisyon avèk son shien. Mé boudikont la pa si absird ké sa. Pou koué mi di sa ? Pars ni koné de tou tan bann z’animo néna la kominikasyon rant zot. Zot nana mèm in vi sosyal… Dann tan lontan téi di : « Na arienk demoun i ri ! ». Koméla, ni koné sa la pa vré. Firamézir l’om i roshèrch, firamézir li trouv é pétète in zour va nyabou dékod langaz zanimo. Pétète ? Mé zot lé pa forsé kroir amoin, arienk fé travaye z’ot tète la dsi. Alé ! Ni artrouv pli d’van sipétadyé.