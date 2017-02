Si la pa la résponsabilité sé zéro la gosh in shif !

Na dé-troi zour moin la ékout Virapoullé dann télé l’apré jakasé dsi program Fillon é moin té i domann amoin si li téi sava anparl l’émansipasyon konm son shèf do fil-mésyé Didier - i anparl souvan, mé moin la pa antann ali bien dévlop sète afèr-la. Moin téi domann amoin si li nora souf in pé dann nout trou d’zorèy li téi sar tras in kroi dsi l’alina 5 l’artik 73 la konstitisyon, mète in kou d’aré avèk la konvansyon kann l’ané 1969 épi tout sort kalité z’afèr mésyé Virapoullé la fé pou mète anou dann l’anbara. Mé moin la pa antann.

Dizon moin la pa bien ékouté pars la réklamasyon in nouvo kad par l’élmansipasyon bann rényoné, si mi tronp pa, sa i fé parti in solisyonn fon pou la droite « péi ». L’émansipasyon kosa k’i lé ? Émansipé sé kass la kord la titèl avèk out paran. Pou in pèp sé gingn son libèrté. Pou in péi sé oir son souverènté rokoni. Donk sré in bon n’afèr o moins dsi lo prinsip pars si i konténi i shanj pa, sa i ansèrv de riyin.

Pou kosa mi di sa ? Pars la loi départman fransé téi doi aplik lo promyé zanvyé 1947 mé ni koné sa la aplik par shikète é la mète sinkant z’ané pou apliké é pa an antyé pars na in pé i anparl zordi l’égalité réèl mé mèm sa i aparète konm in kou d’pintir dsi in mir sal. A ! Lété voté a l’inanimité ! Oui pars konm bann fransé i di, sa i manz pa do pin. Oui pars in pé la di, in loi i kass pa lo kat pate in kanar mé i pé pa vote kont. Oui, pars in pé la di, va règ son kont apré moi d’mé . Tout fason dann simtyèr d’loi pa apliké, néna kadav mi pé di azot .

Mi rapèl kant mèm lo mo d’ord nout parti sé la résponasa bilité é si la pa sa ébin sé konm in kotir dsi in zanm de boi, kaziman in zéro la gosh in shif.