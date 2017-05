« Si lo ra i bouj pa sé pars lo shat lo zyé lé pa bien fèrmé »

Lo ra i koné lo shat la pa son kamarad é dann shak sirkonstans la vi li pran in risk kan li sava li mèm kisoi pou ral in pti poulé dann son ni, kisoi pou vol in n’afèr pou li manzé, kisoi pou lé fé in tour. Lo shat i vèy é antansyon lo ra si lo shat i lans déyèr li, pars lo shat lé rapid a pa dir koman. Romark lé dé lé rapid toulbon. An plis lé dé lé malin é si lo ra i romark lo shat la mète ali dsi son parkour, si li fé sanblan li lé pa la avèk sa. Si li fé sanblan li l’apré ropozé lé sir ké li dor in sèl zyé, sansa in sèl zorèy si zot i vé… Mé vyé ra, li koné bien vyé sha é si momandoné li oi li lé an danzé, li méfyé ! Konm i di : pridans i tonm gro momon la sirté é si ou lé pa pridan prépar aou pou in tablatir ariv pou ou sank ou i atann. Alé ! Mi lèss azot kass z’ot koko la dsi é ni artrouv pli d’van sipétadyé.