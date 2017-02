« Si ou i done la lène, Bondyé va done aou lo mouton ! »

Moin na konm l’inprésyon sa i doi z’ète in provèrb z’arab sa ! Kosa li vé dir ozis ? Sanm pou moin li vé dir si ou lé bon, é si ou i ézite pa rékonpans de moun, ou osi sar rékonpansé dan la vi. Va done aou mil foi plis ké sak ou la doné. Méc antansyon ! Si ou i done pou gagné sa i vé dir ou i fé in plasman é in plasman i pé z’ète bon konm mov, donk lé posib ou i gingn pa arien an rotour... Si ou i done san roshèrch out l’intéré, l’èr-la lé pi parèy. Souvan mi antann désèrtin i di zot i priyèr Bondyé, zot i fé la sharité, zot i fé l’antr’ède pou gingn lo paradi. Mé mi pans bondyé lo zyé la pa boushé, li oi bien lo moun i fé sa par intéré é d’apré moin sa i plé pa li sa. Alé ! Mi lèss azot kalkilé, é ni ar trouv pli d’van sipétadyé.