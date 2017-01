Si ou i koz avèk in moun dann son lang, sé avèk son kèr ké ou i koz !

Matant zélida la ékrir Justin :

Mon shèr nové, mon spès salté rouj-de-fon dovan l’étèrnité, mi sava dir aou in kékshoz mi koné bien i fér ar pa ou plézir. Sé in kékshoz dsi la lang ! Moin la bien di la lang, moin la pa di lo patoi. Sé pa ké mi èm pa nout patoi kréol, mé la lang fransèz sa lé joli oui ! Sa i pèrmète myé asplik lé shoz ! Arzout èk sa ou i pé fé konprann aou par milyon é milyonn moun. An kontrèr nout patoi sa i amenn pa nou loin sa ! Sa i pèrmète pa nou in bon kominikasyon avèk lé z‘ot moun, anndan, konm an déor d’La Rényon. La plipar d’tan kan d’moun i koz arienk nout patois sé pou la rézon ké zot i gingn pa parl la lang é zot sré konm k’i diré in pé bann andikapé d’la vi. Tok ! Pran sa pou toi !

Justin la fé pou répons :

Mon vyé matant k’i koz arienk la boush rouvèr, mi rann amoin kont ou lé touzour konm k’i diré, an avans dsi out tan. Kan bann savan i di in n’afèr, sa i konsèrn pa ou ! Kan bann profésèr i étidyé kékshoz, lé konmsi ou na grinn bibas dann out trou d’zorèy ! Ou lé ankor dann tan i diré l’éspri kréol té anklavé avèk la kouyonis bann z’asimilatèr !

Matant m’a dir aou in n’afèr : ou lé fine alé Maurice ou ? Oui é pa arienk in foi ! Ou i koné lo promyé minis péi-la mésyé Jugnaut ébin figir aou, li la pass télévizyon pou dir bann morisien li démisyone son post. Sa sé in n’afèr k’i rogard ali épi lo pèp morisien pa nou. mé mi oi l’afèr dsi in n’ot poinn-vizé. Dann kèl lang li la kozé d’apré ou ? Li n’oré pi koz dann la lang bann z’anglé vi ké li koz z’anglé ! Li noré pi koz dann la lang fransèz vi ké li koz fransé ! Li noré pi koz ankor in lang bann z’indien vi ké li koné koz konmsa ! Bin, figuir aou matant li la koz kréol morisien konmsa demoun i konpran ali bien-i konpran ali avèk lo kèr.

Vi koné l’ansien prézidan l’afrik di sid, Nelson Mandéla, kosa téi di ? Li té i di konmsa : si ou i koz avèk kelk’in dann in lang li konpran, ou i koz avèk son sèrvo, mé si ou i koz dann son lang ali, ou i koz avèk son kèr ! Sé in bon n’fèr koz avèl lo kèr d’in moun, mi pé dir aou. Tok ! Pran sa pou ou !