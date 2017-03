« Si ou i marsh tète an l’èr, ou lé riskab pa oir la taye. »

Mi sort tir sa dann in shanté bann z’étidyan rényoné Paris dann tan bann z’ané soisant, par la. Si mi tronp pa moin la antann in shantèr banna té i apèl Kaniki, akonpagné avèk son gitar, apré shant sa dann in voiyaz li la fé dann l’androi moin téi fé mon zétid. Dizon sa sé in vérité vré, pars si ou i port pa atansyon sak ou i fé, lé sir ou i sava tonm dann l’annuiman. Sa lé vré sirtou koméla, pars la vi lé fine vni in pé konpliké. Dann tan lontan la vi té pli sinp kant mèm é si tazantan lété riské, koméla sé près toultan. Sa sé osi in l’invitasyon pou pran prékosyon konmsa ou i gingn évit, kant mèm pa tout, mé kant mèm in pé bann kanikrosh i pé ariv aou dann out parkour d’vi. Alé ! Mi lèss azot réfléshi la dsi é pi ni artrouv pli d’van sipétadyé.