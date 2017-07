« Si ou i pas la rivyèr an group, kaïman i atak pa ou. »

Kozman an o la sé in kozman malgash. Li port dsi la fors é la solidarité kan ou lé groupé. Lé inportan an parl sa dann in somen konm ni sort pasé. Nou noré pi dir ankor mé la n’ar pa été in provèrb malgash, si mi di par ébzanp : « San traktèr kont Téréos dovan la kaz préfé, lé pli for ké san traktèr éparpiyé d’isi d’laba dann karo d’kann. »… Mé pou arvir dsi lo kozman bann malgash, si ou i travèrs tousèl la rivir é ké kaïman lé an kantité dann lo, ou i konpran kosa i sa ariv aou. Mé soman, si nana sink san pèrsone, apré fé dézord, apré bate de boi dann lo, avèk in sèl volonté d’travèrs la rivir, Kaiman i pé pa fé arien kont zot. Sa lé klèr konm lo d’sours ! Mi lès azot kass z’ot koko la dsi é ni artrouv pli d’van sipétadyé.

Nb Mi domann éskiz Kaïman pars raprosh azot avèk la préféktir sansa Téréos sé rabès azot in pé. Mé konm mi di, kan ou i ékri dé foi lo doi dsi klavyé i sava pli vite ké lo sèrvo.