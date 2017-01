« Si ou i rant an bèf, antansyon pa sort an biftèk ! »

Dopi près dé z’ an, mi tourn an ron otour d’kozman-la épi mi mète ali par koté pars moin té i koné par kèl bout pran ali. Mé toudinkou konmsa, sanm pou moin sa in bon provèrb pars li amenn bon konsèy pou lo bon itilizèr d’kozman-la. Rant an bèf ? Zot i oi bien koman bann bèf i rant dann désèrtin péi i pratik sak i apèl bann kours toro : li fons droit dovan, avèk in fors épi in vitès inkroiyab, mé la plipar d’tan li rate son sib. Pars lo sib lé mobil, li kour pa droit, li shanj diréksyon, li fé dé fyink é lo pov toro i ariv pa trap ali. Lé sir ké dann in zé konmsa sé lo toro k’i sar pèrd sirtou si lo toréador i atann ali avèk in gran l’épé pou pèrs son kèr : pèrsé, li tonm. Pouf ! Dann lo l’arène é mi pans li lé zis bon pou fini an biftèk. Final de kont la vi lé konmsa ! Manyé la pasyans, manyé la riz, manyé la malis, ou lé pli sir d’gagné k’ansèrv solman la fors épi la raz.