« Si ou i rod koté l’ékiri, étone pa si ou i marsh dann krotin »

Isi La Rényon, lontan l’avé bonpé shoval. Avan la mode l’otomobil bann blan l’avé shoval pou ral ral z’ot kalèsh, sansa grinp dsi lo do. Donk dann shak gran gran bitasyon l’avé in l’ékiri é shoval té i rant, téi sort é konm i na poin toilète éspésyal pou bann z’animo la é bin étone pa si lo krotin i dispèrs in pé partou alantour lo lékiri. Si ou i sava bate karé koté l’ékiri, lé sir krotin té i atann out pyé é té i mank pa ou. Sans figiré kosa i vé dir ? Pou moin sa i vé dir si ou i sava l’androi ou i koné ou i sava gingn l’annuiman é bin ou lé sir d’gagné. Alé ! mi lèss a zot kass z’ot koko la dsi é ni artrouv pli d’van sipétadyé.