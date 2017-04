« Si ou i rode defë, rode la fimé. »

Mi pans zot i koné provèrb i di konmsa : « San fë, la poin la fimé !”. Mi pans zot i koné kosa sa i vé dir galman. Pa lo sans prop, pars pou konprann lo sans prop la pa bézoin fé bann grann z’ékol, mé son sans figiré sak mi apèl souvan dé foi lo moralité lo provèrb. M’a dir azot kant mèm koman mi oi lé shoz. In l’égzanp : si mi antan dir intèl la fé si, sansa la fé sa, mi méfyé. Konm bann vié moun i di : mi kroi sak moin la vi par moin mèm, mèm in konfyans mi fyé pas an pour san. Mi méfyé pars bonpé foi moin la antann dé shoz dsi d’moun é aprésa moin la mète lontan pou konète té pa vré. Mi di pa tout sak demoun i rakont sé d’la mantri, mé nana kant mèm in bonpé kanar i kour i vol partou. Alé ! Mi lèss azot kass z’ot koko la dsi é ni artrouv pli d’van sipétadyé.