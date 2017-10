« Si ou i vé komann in péi, komans par komand out kaz »

Moin la fine lir kozman-la é pa arienk in foi. In foi moin la antann sa dann in zéléksyon dann l’éspagn lo kandida konsèrvatèr téi domann son l’advèrsèr sosyalis a komans par fé règn l’ord dann son kaz avan komann lo péi. Moin la fine trouv sa galman dann in list provèrb bann z’indien, mé mi koné sa sé in kozman nana in pé partou. Pou kosa ? Pars konm k’i diré shakinn nana son poin fèb épi son poin for bien antandi. An parmi bann poin fèb nana la famiy : lyèv i koné son zèrb konm i di. I di galman si ou i vé konète poin fèb in bononm rogard par koté son madam é vèrsi vèrsa pou in madam par raport in bononm. Kozman-la, sanm pou moin sa in n’afèr sèryé : vi ké kan ou lé dë ou sré pli fèb ké kan ou lé tousèl. Mi lèss azot réfléshi la dsi é ni artrouv pli d’van sipétadyé.