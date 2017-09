« Si ou i zoué avèk lo shien, li va fini par lèsh out figuir »

In shien sé in shien. Ou i pé zoué avèk li si ou i vé, li sar kontan. Solman i fo ou i koné ou mèm sak ou i atann dann out rolasyon avèk in shien. Soi ou i tienbo ali in é a l’ékar é li mèm va konprann ou i vé pa viv dann son proksimité. Solman si ou i débord l’amityé pou li, li osi va débord l’amityé pou ou. Ou i done ali la tandress, li rann aou la tandrèss é si son manyèr donn aou la tandrèss sé pass son lang dsi out figuir ébin li va pass son lang dsi out figuir é si ou i yèm pa sa, sa i konsèrn aou, li oi pa lé shoz konm ou. Si ou la pèr mikrob, ébin ou i frote pa out mizo avèk li. Alé ! Mi lèss azot réfléshi dsi sète afèr la, é ni artrouv pli d’van sipétadyé.