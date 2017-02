« Si ou lé éné bourik, ou la pa pou vni shoval ! »

La pa bézoin tro kas lo koko pou konprann sak kozman-la i vé dir sof ké d’apré sak lo moun i kroi in shoval lé pli intélizan k’in bourik é sa sé in n’afèr a oir. In n’ot afèr a oir sé ké demoun na tandans a ziz lo kapasité d’in zanimo suivan sak zot mèm i koné fèr. Mé in zanimo sé in zanimo, in bourik sé in bourik é in shoval sé in shoval donk pou shakinn son griye pou mézir son l’intélizans lé pa parèy la n’ote. Astèr si ni vé parl demoun, nana son kapasité natirèl épi nana son kapasité kiltirèl : lo kapilyal natirèl nou na sa an nésan, é lo kapital kiltirèl ni fé grandi sa zour apré zour dann nout vi dann la sosyété. Mi rapèl azot sak in profésèr moin la konète dann l’inivèrsité té i di : li té i di, shak moun nana son talan dsi la tèr é i fo zis li fé grandi son talan é la sosyété, i fo, èl i rokoné lo talan lé z’inn épi lé z’ot. Si zoti konprann bien sak mi vé dir i fo pa ziz toulmoun avèk lo mèm griye lo bann savoir, pars, sansa, lé riskab pass koté in zéni san romark ali. Alé ! Ni artrouv pli d’van.