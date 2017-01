« Sien anrazé i mord la min son mète ! »

Dopi lontan mi domann amoin kosa sa i vé dir pou vréman. D’abitid lo shien i ékout bien son mète. Li réspèk son bann komannman. Mé kan li lé anrazé la pi parèy : li ékout pa son mète, é anplis ké sa li lé riskab agrès son mète. Sé pou sa, souvan dé foi désèrtin i di, i fo fé antansyon désèrtin zanimo, pars i ariv ké ou i gingn pi kontrol azot. Sé sak i ariv kan in shien i atak lo zanfan la famiy son mète : l’ariv inn-dé foi lo ziz la kondane lo shien pou ète gazé pars lo shien i obéi pi, i atak kan i fo pa, é li pé fé d’tor bann marmaye sansa bann moun étranzé. Donk li la fine vnir danzéré épi inkontrolab. Na in loson pou tir la-dan. Kosa i lé ? Sa i vé dir, lo zonm i komann pa in zanimo san pour san. Lo pli pir sé ké kan iI di Ii kontrol la sityasion, i pé z’ète vré solman an parti mé pa an totalité. Mi pans astèr, zot osi, zot i pé dékode nout kozman. L’èr-la, si nou lé dakor, ni pé artrouv pli d’van, sipétadyé.