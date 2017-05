Solon mon dalon Kristian : « I fo pa obli koman nou la fé pou an ariv tèrla »

Somenn dèrnyèr la list Julie Pontalba-Stephane Ducan la roganiz in konférans dsi l’ékoloji. Moin la fine dir konférans-la la bien intérès amoin pars la anparl in bann sizé lé kapital pa solman pou la natir La Rényon, mé pou in pé tout péi. La parl dolo, la parl l’agrikiltir biolojik, la parl l’otonomi énèrzétik é pi d’ot sizé nou lé abityé anparl dann zournal Témoignages. Bien antandi bann moun sak la kozé la dénons la sityasion ni koné koméla é la fé in apèl pou shanj lé shoz.

Intérésan ! Mé ala ké nout dalon Kristyan la fé in l’intervansyon demoun té i atann pa pou vréman. Li la komans par dir li lé dakor dsi tout sak i di, mé li intéroz ali é li domann lé z’inn épi lé z’ot bien réfléshi dsi la késtyon : Koman lé shoz l’ariv konmsa ? Pou son par, vi ké li lé dopi l’az katorzan dann l’agrikiltir li pans konète kisa la transform lo péi dann mové sans é pou kosa. Pou kosa dann tan lontan nou té dann l’agrikiltir biolozik é pou kosa la mète anou dann trin l’agrikiltir shimik ? Pou kosa nout tèr té pa polyé avan é zordi pou kosa nout tèr, nout lo, nout plantasyon, bann z’animo lé dann in éta konm li lé. Pou kosa nout lo lé randi dann l’éta li lé.

Finalman nana arienk trépé d’gagnan la-dan. Sirtou bann kapitalis lé gagnan é zot la domann demoun pou tiliz l’angré shimik, lo dézèrban, épi tout kalité mashine i détrui la tèr. Donk sa la pa bann ti plantèr l’otèr, sé lo sistèm l’otèr, lo sistèm épi sak i an profite dé li… Aprésa, nout dalon la anvoye inn-dé parol bien santi pou rapèl lé z’inn é lé z’ot i fo pa obli koman la fé pou amenn anou dann in l’éta konm ni koné zordi..

NB-An pasan, nout dalon la anparl osi difikilté dann la sirkilasyon an dizan kisa l’otèr si la fèrm lo trin, kisa la kal lo projé Tram-trin é pi d’ot ankor. I ansèrv arien artienbo aou kan ou la fine fé dann dra.