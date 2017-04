Ala in kozman, moin lé sir, zot i koné tré bien. Kan moin lété pti l’ékol, moin téi antann déza bann pti marmaye di sa. Kosa sa i vé dir ? La pa bézpoin ète in gran savan pou konprann. Touléka, dann l’éspri marmaye, sa té i vé dir, bès an grade. Mi koné pa si lé bien vré, mé sé in n’afèr toulmoun téi kroi. Pétète dann tan la zandarm lété fronksyonèr avèk in l’éstati kolonyal é té i toush dé mil é dé san, san konté la sir-réminérasyon, alé oir la polis lété moin friké… Mi souvien l’ékol boi dnèf Sin-Dni lo l’inspéktèr l’avé nonm in jene madam konm diréktris l’ékol pou koif in vyé madam é sa té i fé la konvèrsasyon dann la boutik shinoi : « li la sort zandarm pou vni la polis, li la sort zandarm pou vni la polis ! » Si tèlman ké lo vyé madam la mont in kabal kont lo jenn diréktris é figir azot tout lo bann kasèr lé kui, la mont la kabal ansanm-avèk. Alé ! Sa sé in vyé zistoir, é ni artrouv pli d’van sipétadyé !