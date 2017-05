Tansyon pangar ! Tro d’sovèr i rolash !

Mi sort lir dann Témoignages in l’éditoryal i fé pans amoin kékshoz.

Dabor kosa moin la lir dann nout zournal : moin la lir lo roprézantan pou Macron pou bann péi l’outre-mèr la donn in kou d’rès trankil pou sétaki téi kroi z’ot lèr la gloir té arivé. Sanm pou moin in bann aspèr kui, i rode tir sosis kui dann vant koshon konm i di. An parmi in sèrtin dépité Sin-Lé sak té i kroi lo dépité sé lo sipèryèr lo préfé d’ réjyon épi té i déklar partou li lé paré pou ète minis… Mé li lé pa tousèl pars lo mèr sindni galman i pans madam Bareigts, minis la dékadans lo kinkéna pasé lé paré pou ranpilé.

Aprésa kosa sa i rapèl amoin ankor ? Sa I rapèl amoin l’ané 1981 kan Mitterrand a gingn zéléksyon prézidan la répiblik. Sète ané-la in bonpé rant nou la komans kroir lo nouvo pouvoir té i sava règ lo bann problèm l’avé déza dann nout péi. Pétète, pars lo bann késtyonn fon té i diskite an dsou, é té i fé bone figir dovan lo moun. Nou la vi kosa l’arivé pars mèm pou l’égalklité té blizé amenn in gran konba dann l’ané 1988, pou aplik in loi voté l’ané 1946.

Zordi, la pa nou pars so kou isi avèk Macron ni kroi pa pèr noèl é ni koné bien-pars nou lé bien péyé pou konète - la vi sé in konba, é la vi in pèp sé in konba na pi d’finisyon. Zordi sé in bann la droit, lo santr, toudinkou i pans zot la gingn in nouvo sovèr dann la pèrsone mésyé Macron. Kroi touzour, konm kréol i di, mé fyé pa tro pars tro d’sovèr i rolash é pou moin nana in bonpé i sa gingn rolashman.