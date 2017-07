Ti mizo, ti mizo, prézidan ti mizo, ou i komans fatig mon tété pou vréman ou la !

Figuir azot yèr moin té apré rogard tour d’Frans siklis. Zot va dir amoin sa la pa in amizman intéléktyèl ! Moin lé dakor, mé i vo myé sa ké shof lo mir koté la boutik an atandan pil plate i pass guèl an guèl. Zot i pans pa ? Touléka lété sak moin té apré fé. O moins sa téi évite amoin ékout lo pti Prézidan épi lo bann zoinalis apré vant ali a longuèr d’tan.

Zot i koné pou kosa mi rogard tour d’Frans ? Pars mi arplonj dann tan moin lété marmaye é mon papa té apré rakont in kours vélo li la fé dann tan li l’avé disètan. Li la tèlman rakont sa, l’androi par l’androi, kourèr par kourèr épi l’arivé kan li la pa nyabou doub lo sèl ga l’avé dvan li pars demoun té tro foulé. Zot i konpran, sa sé mon kiltir d’famiy é kan moin la tandi lo tour té i aprosh bann gran otèr konm lo Galibyé, lo Kroi d’fèr épi d’ot ankor, moin la di i fo mi avèye télé.

Mé kosa mi oi ? Kosa sa li fé la ? Pins amoin, mon dalon, moin la pa apré fé in mové rèv, moin la ? Oté ! Oir pou kroir, mésyé Makron té fine ariv dsi lo tour d’Frans. Alalila apré rant dann loto lo diréktèr la kours ! Ala lo vyé Poulidor i trap son figuir dé min pou fé ali bien konpliman ! Ala bann zournalis i poz ali késtyon la fine préparé d’avans ! Ala k’i intèrviouv ali !

Mon dyé ségnèr mari zozèf ! Mon CSG la monté ! Mon kod travaye la grinn fèye par fèye konm flèr margrite ! Konm Gribouye moin la sote dann lo pou pa mouyé par raport l’apré transform l’éta d’irzans an loi rodinèr ! In pé plis moin téi pran zénéral la démisyoné konm in dalon !.. Mi souvien, dann tan Dobré, moin l’avé in dalon, la kass son télé kou d’marto si tèlman li té fatigé oir lo figuir d’pin. Moin la pa fé konmsa, mé l’idé la pass dann mon tète kant mèm !

Ti mizo, ti mizo, prézidan ti mizo, ou i komans par fatig mon tété pou vréman ou la !

NB Mi domann éskiz lo vré pti mizo, lo tang, pou an avoir nonm son nom dann in n’afèr i agard pa li pars tang i fatig pa moin. L’androi li lé, si ré rienk de moin, moin ora lèss ali koul son vi trankilman.