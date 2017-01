« Tir avèk Zan-Pir pou mète avèk Zan-Pol ! »

Moin la fine antann galman : dézabiy Honoré pou abiy Balzac, mé moin lé sir sa la poin lo mèm sans . Pars sak moin la mark an-o la, sa i vé dir, sanm pou moin, i tir linz dsi inn pou armète dsi l’ot. Mé pa solman in késtyonn linz, sa i pé z’ète osi in késtyonn moné, sansa in késtyonn l’avantaz . Mé, konm moin lé sir zot sé in bann kréolèr a titré kaziman in bann éspésyalis, la pa zot pou tronpé dsi la késtyonn lo sans nout provèrb zordi… astèr si ni pran lo dézyèm manyèr konprann lo provèrb, konm Honoré avèk Balzak sé in sèl é mèm moun, ni pé dir sé fé sanblan tir dsi in moun pou ardonn ali li-mèm-donk tir dann posh gosh pou armète dann posh droite. Alé ! Astèr mi éstop tèr-la mèm é ni artrouv pli d’van sipétadyé.