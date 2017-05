« Torti i oi pa son ké »

Par l’fète mi koné pa si nou la fine anparl kozman-la. Pétète nou la fini, pétète pa, mé konm i di la répétisyon la pa si mové ké sa pou mète in kékshoz dann son mémoir ni pé ardi in kou é sa i doi pa fèr anou d’tor... Dizon sa in manyèr pou dir, si ou i tir défo dsi l’moun, ou i pé gingn in kozman an rotour konm k’i diré pou rapèl aou la réalité. In l’égzanp : ala ké ou di d’in boug lo né lé gro ! An rotour ou i pé gingn nout kozman an o la pou dir, la vote la pa si pti késa non pli é komans par rogard aou, kansréti dann in glas, avan krétik lé z’ot. Otroman, ou i pé gingn galman in n’ot kozman konm : « bilinbi la di mang karote lé èg ». Dann la lang bann fransé i di osi : « ou i oi la paye dann zyé out voizin mé ou i oi pa lo pyès do boi nana dan la vote ! ». Alé, mi éstop tèrla pou mon komantèr é mi lèss azot kass z’ot koko la dsi. Alé ! Ni artrouv pli d’van sipétadyé.